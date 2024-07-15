"Замість тисячі слів": в мережі згадали багатозначний виступ нардепа Задорожнього на сцені 95-го кварталу (відео)

Задорожній був у сценічному образі

На тлі неабиякого корупційного скандалу навколо нардепа від "Слуги народу" Миколи Задорожнього, якому у понеділок, 15 липня, НАБУ вручило підозру у хабарництві, користувачі мережі почали знаходити архівні відео з його виступів. До того, як стати народним депутатом, Задорожній грав в команді "Брати Гагаріни" в гумористичних проєктах 95 кварталу.

Один з уривків виступу Задорожнього опублікував кореспондент видання LIGA.net Юрій Смирнов. Зазначив, що дивитися радить зі звуком та додав: "Замість тисячі слів".

Мініатюра, яку показувала команда називалася: "Покращення життя вже сьогодні". В ході виступу, Задорожній в сценічному образі просто багатозначно мовчить після того, як ведучий оголошує назву мініатюри.

Дійсно, як зазначив Смирнов, замість тисячі слів. Публіці така іронія вочевидь припала до душі, адже зала вибухнула сміхом та оплесками.

Задорожній під час виступу

Нагадаємо, Миколу Задорожнього, який нині є нардепом, а до того ж головою тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових, підозрюють у хабарництві.

У матеріалах слідства вказано, що він вимагав хабар в розмірі 3,4 млн грн за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн народному депутатові від "Слуги народу" Андрію Клочку.