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Субсидию дадут не всем: кто может претендовать на помощь

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Сумма субсидии рассчитывается на определенную площадь и нормативы использования коммунальных услуг Новость обновлена 16 июля 2024, 08:11
Сумма субсидии рассчитывается на определенную площадь и нормативы использования коммунальных услуг

Получить субсидию могут и студенты, и официально безработные

Субсидия предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение твердого или жидкого топлива для печей. В целом жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная социальная помощь. Ее могут получить как украинцы, так и граждане других стран, проживающих в нашем государстве легально

Субсидии предоставляются только тем семьям, доходы которых не позволяют оплатить коммунальные услуги самостоятельно в полном объеме. Размер помощи зависит исключительно от имущественного положения людей — имея низкую зарплату или пенсию, можно претендовать на такой вид помощи. Доходы человека, проживающих в жилье и членов их семей, указываются в декларации.

Претендовать на пособие могут не только владельцы жилья или зарегистрированные лица. Также предоставляют субсидию и арендаторам на основании договора аренды, и внутренне перемещенным лицам, которые договора аренды не имеют, однако имеют официальную регистрацию как ВПЛ именно по этому адресу. Получить субсидию не смогут люди с новыми машинами, несколькими квартирами, крупными счетами в банках.

Можно выбрать удобный для себя способ подачи документов:

  • придя лично сервисный центр Пенсионного фонда,
  • в ЦНАПе,
  • в исполнительном органе территориального совета
  • отправить в адрес органа фонда по почте
  • воспользоваться онлайн инструментами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие это могут быть онлайн инструменты подачи документов и какие нюансы. например, сканкопии документов нужно подготовить заранее.

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#Субсидия #Субсидии