Через Тису на резиновой камере за $6000: пограничники задержали недальновидного "путешественника"

За такое нарушение закона слишком высокая цена, и не всегда дело в деньгах

В горной реке Тисе уже утонули 30 мужчин, но это не мешает некоторым продавать услуги "проводника", а другим пользоваться ими. Пограничники 20 мая остановили мужчину, пытавшегося переплыть водоем на резиновой камере.

За это, а также за информацию о том, где находится государственная граница, он заплатил "проводнику" шесть тысяч долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"$6000 за резиновую камеру и информацию, в какой стороне граница: такую "дорожную карту" вручил нарушителю переправщик. Чтобы добраться до Румынии, мужчина должен был переплыть Тису, однако его остановили пограничники. На задержанного составлен админпротокол", ― говорится в сообщении.

Пограничники заметили мужчину с резиновой камерой

Отметим, что 20 мая из Тисы снова выловили тело утопленника. Это уже восьмой случай с начала мая. С начала полномасштабной войны количество утопленников достигло 30. Реальная цифра может быть больше.

Тиса является одной из популярных локаций для беглецов-нелегалов. Правда, не все понимают, насколько это опасное место. Представитель Мукачевского отряда ГПСУ Леся Федорова рассказала о главных опасностях. Кроме холодной реки Тисы нелегалов ждут медведи и тяжелые условия крутых гор.

Ранее "Телеграф" писал, как останавливают беглых хищников на Закарпатье. ГПСУ также работает на опережение.