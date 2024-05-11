Уже не через Тису: пограничники задержали группу "скалолазов"-уклонистов в высокогорье Карпат (фото)

Поход в горы обошелся мужчинам очень дорого

На украинско-румынской границе пограничники поймали очередных изобретательных уклонистов. Шестеро мужчин пытались покорить горные вершины.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины. А для каждого из "верхолазов" поход обошелся в несколько тысяч долларов.

Когда именно произошел инцидент в погранслужбе не уточнили. Один нарушитель был остановлен на полпути, а остальных мужчин пришлось снимать уже с гор. Судя по внешнему виду, беглецы тщательно подготовились: выбрали удобную одежду, взяли палатку и рюкзаки со всем необходимым.

Каждый из них должен был заплатить за организацию похода от 4 до 8 тысяч долларов. На задержанных составили админпротоколы, правоохранители устанавливают другие лица, которые причастны к противоправной деятельности. Дела направлены в суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин погибли, пытаясь переплыть реку Тысу. В ГПСУ озвучили данные с начала полномасшстабной войны.