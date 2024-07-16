Потянет плиту, холодильник и стиралку: какую зарядную станцию выбрать и сколько это будет стоить

Одновременное использование бытовых приборов требует большой мощности

В Украине продолжают действовать графики отключения света. Электричества может не быть до 12 часов. Такие длительные отключения существенно ограничивают возможность использования бытовой техники, что значительно усложняет повседневную жизнь людей.

Однако выход все же есть — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей подключить, например, холодильник, стиралку и плиту. "Телеграф" рассказывает читателям, о какой зарядной станции идет речь и сколько она стоит.

Так, бытовые холодильники потребляют от 300 до 800 Вт, в зависимости от срока службы, размера и других факторов. Большинство изготовителей указывают количество потребляемой электроэнергии в амперах. Обычно холодильник потребляют от 3 до 6 ампер и около 120 вольт. Для того, чтобы узнать параметры вашего холодильника, следует посмотреть на наклейку производителя, которая находится в основном отделении или на дверце. Примерная мощность стиральной машины составляет 1000 Вт, а электрическая плита – от 2000 ВТ.

Еще следует учитывать время использования приборов с помощью зарядной станции.

Для использования таких бытовых устройств подойдет EcoFlow DELTA Pro. Ее мощность – 3600 Вт. Пусковая мощность -7200 Вт. Вес — 45 кг. Ее стоимость – примерно 120 000 гривен.

О том, сколько сейчас стоят зарядные станции, читайте на сайте "Телеграф" в материале: " Украинцам не хватает генераторов и повербанков. Что нужно знать о ценах ".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где дешевле купить генератор и EcoFlow. Многие продавцы товара уже нет, формируют списки клиентов под будущие поставки.