Киев не будет купаться в свете. Как распределяют электроэнергию под обстрелами в Украине

У Киева не будет приоритетности, считает эксперт и напоминает — ситуация в энергосистеме не лучшая

После атаки в ночь на 10 октября Киев погрузился во тьму. 16 октября в результате очередных российских обстрелов в столице вновь введены экстренные отключения. Однако ситуации, что Киев будет со светом, в то время как другие области без — не будет.

Что нужно знать

Ситуация, когда столица останется со светом, а другие области нет, исключена – энергетики балансируют мощности между регионами.

Отключения без графика обусловлены повреждениями энергосистемы и резким ростом потребления электроэнергии из-за изменения погоды

Потребителей отключают поочередно для сохранения целостности системы и возможности восстановления оборудования

В этом уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В интервью "Телеграфу" он подчеркнул, что Укрэнерго сбалансирует существующие мощности генерации между регионами.

Будут балансировать существующую мощность, поставляя Киев и другие регионы, в соответствии с имеющимися техническими возможностями и принципом справедливого распределения электроэнергии, который, между прочим, регулируется соответствующими документами. Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики

Отключения без графика, действующие в Киеве и ряде других частей Украины, обусловлены большими повреждениями энергосистемы, отмечает эксперт. В последние дни произошел резкий, непрогнозируемый рост электропотребления из-за изменения погоды. Энергетики работают над тем, чтобы добавить генерации. Харченко акцентирует: генерации не хватает, поэтому потребителей из разных регионов отключают поочередно с целью сбалансировать систему.

"По определенным причинам необходимо отключить часть потребителей для того, чтобы первое — сохранить целостность системы, второе — иметь возможность восстанавливать оборудование, потому что есть ситуации, когда невозможно восстанавливать оборудование или заживлять определенных потребителей без отключения других", — говорит Харченко в комментарии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне в Украине почти во всех областях вводились графики аварийных отключений. Они действовали даже в тех областях, где не было в последние дни ударов по энергосистеме — этого требовала балансировка системы.