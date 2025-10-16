Если нет света и отопления: пять эффективных способов утеплить свое жилье

Есть варианты на любой кошелек

В Украину уже нагрянули холода, но отопления в домах в середине октября все еще не включили. Поэтому украинцам необходимо знать, как обогреть свое жилье разными способами до того, как батареи в доме наконец-то станут горячими.

Что нужно знать:

Отопление в домах включат только когда температура воздуха на улице в течение нескольких дней будет на уровне +8 или ниже

Самый дорогой способ утепления обойдется в пределах 20-25 тысяч гривен

Есть пять вариантов обогрева жилья, которые подойдут даже в условиях отключения света

В этом материале "Телеграф" рассказывает об источниках тепла, которые помогут согреться дома в холода и хоть немного заменить отопление. Будут рассмотрены разные варианты и на разные суммы.

Обогреватель с портативной электростанцией

Этот вариант будет самым дорогим, но довольно эффективным и удобным, чтобы обогреть жилье. Мощная электростанция позволяет подключать отопители и другие бытовые приборы даже без электроснабжения, пишет "Новини.Live".

Цена на обогреватель совершенно разная, в зависимости от модели. Обойдется он в несколько тысяч гривен.

Обогреватель

При этом стоимость зарядной станции мощностью 1200 Вт обойдется примерно в 15 тысяч гривен. Стоимость также зависит от модели.

Электростанция

Газовые или керосиновые нагреватели

Портативные газовые или парафиновые приборы хорошо прогревают помещение. Однако стоит учесть, что они требуют особой осторожности. Эти устройства потребляют кислород и могут выделять угарный газ. Использовать их нужно только в хорошо проветриваемых помещениях и ни в коем случае не оставлять без присмотра.

Стоимость таких нагревателей в среднем -3-4 тысячи гривен.

Газовый обогреватель

Керасиновый обогреватель

Грелка

Еще одним и простым способом согреться является грелка. После контакта с воздухом они выделяют тепло еще до 8 часов. Их можно положить возле тела, под ноги, под одежду или просто держать на ней руки.

Цены на грелки не высокие.

Грелка

Теплоизолирующие шторы или жалюзи

Теплоизолирующие шторы или жалюзи могут значительно снизить потери тепла через окна, особенно ночью. Выберите плотные ткани или специальные термошторы, которые создают дополнительный барьер между холодным стеклом и теплым воздухом в комнате. Днем открывайте шторы, чтобы уронить солнечное тепло, а вечером закрывайте их для сохранения тепла.

Их стоимость будет зависеть от размера и производителя.

Теплоизолирующие шторы

Теплоизолирующие шторы

Электропростынь или электроодеяло

Еще один действенный способ согреться — электроодеяло или электропростынь.

Стоимость на них от 650 гривен до нескольких тысяч. Некоторые модели можно использовать через USB, то есть при отключениях света подключать к повербанку или єлектростанции.

Электропростынь - сколько стоит

Электроодеяло - сколько стоит

