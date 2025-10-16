Пора привыкать к генераторам: названы четыре области, которые зимой могут остаться без света

Именно эти области должны быть готовы к графикам отключения света

В четырех областях Украины нет стабильности с электроснабжением и зимой им следует приготовиться к отключениям света. В целом, стране нужно привыкать к использованию генераторов, потому как предсказать удары врага по энергетике невозможно и, соответственно, нельзя спрогнозировать, где не будет электроэнергии.

Что нужно знать:

Сумская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области должны готовиться к отключениям зимой

В Черкасской области также есть проблемы с электроэнергией

Целый ряд сел останется во тьме зимой

Об этом "Телеграфу" сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, нестабильными в плане электроснабжения сейчас являются Сумская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.

Есть проблемы с Черкасской областью. Там частичные они связаны с ГЭС и там, где были прилеты. Но в большинстве случаев это, конечно, эти четыре области. Они должны готовиться, что всю зиму они будут работать в лучшем случае по графикам (отключения света, — Ред.). Когда и куда враг попадет — мы не можем планировать сказал Игнатьев.

Таким образом, пока в некоторых городах будет свет и будут гореть неоновые вывески, ряд сел будут во тьме при свете свечей.

Игнатьев добавил, что украинцам уже пора привыкать к жизни с генераторами.

