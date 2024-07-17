Почти как весь импорт из ЕС: в Украине досрочно вывели из ремонта энергоблок АЭС, станет ли света больше

За месяц Украина импортировала на 6% больше электроэнергии, чем за весь 2023 год

В среду, 17 июля, на одной из атомных электростанций страны после планового ремонта Энергоатом включил энергоблок мощностью 1000 МВт. Его ремонт закончили досрочно.

Теперь света в домах украинцев должно стать больше. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок – после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть", — говорится в сообщении.

Мощность запущенного блока немного меньше, чем весь объем импорта электроэнергии в Украину. В июне 2024 года наша страна уже импортировала 858,4 тыс МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тыс МВт-ч.

Сейчас Украина может импортировать из стран ЕС не более 1 700 МВт-ч электроэнергии одновременно.

Поэтому в Украине активно проводятся ремонты на энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

По сути введенный в эксплуатацию блок может покрыть импорт.

К слову, до начала полномасштабного вторжения в Украине работало 15 атомных энергоблоков. Сейчас на подконтрольной Киеву территории 9 блоков. Еще шесть расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

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