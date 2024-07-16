Есть пять причин: почему свет выключают не по графику

Заранее предупредить потребителей о них не всегда выходит

Некоторые украинцы жалуются, что отключение света происходит не по анонсированным ранее графикам. На это есть сразу пять причин.

Об этом рассказали во "Львовоблэнерго", пишет "Львович". Отключения света могут быть длительнее анонсированных из-за технических причин, резкого роста потребления или аварий.

Одной из основных причин есть дополнительные распоряжения "Укрэнерго". Компания может их выдавать, если необходимо увеличить ограничение потребления электроэнергии.

"В течение суток "Укрэнерго" дает дополнительные распоряжения по ограничению потребления. Начиная со двух ночи по указаниям "Укрэнерго" график на сутки меняется, применяются дополнительные очереди, поэтому отключений становится больше", ― объясняют во "Львовоблэнерго".

График отключения света может не работать корректно по следующим 5 причинам:

Распоряжение "УкрЭнерго". Подача электроэнергии с разных подстанций (в этом случае бригады могут не успеть вовремя дать свет). Обесточивание из-за непогоды. Авария в электросетях. Плановые ремонтные работы.

В "Львовоблэнерго" отметили, что даже из-за плановых ремонтных работ электросети приходится обесточивать. Поэтому отключение электричества может произойти не по графику.

Напомним, что в последние дни у украинцев действуют более жесткие графики отключения света. Это связано с аномальной жарой в Украине и Европе, а также с ремонтом энергоблоков. Поэтому из-за высокого потребления в энергосистеме существенно вырос дефицит. Закрыть его импортом невозможно. В европейских странах также растет потребление из-за высокой температуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда улучшится ситуация со светом. На вопрос ответила бывшая советница министра энергетики.