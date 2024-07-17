На Сумщине к отключениям света добавилась еще одна серьезная проблема: власти пошли на экстренные меры

Решение будет "накладным" для водоканалов

В Сумской области к отключениям света добавилась еще одна проблема. В городе Конотоп, а также еще в одном населенном пункте практически отсутствует водоснабжение.

Об этом рассказал глава Конотопа Артем Семенихин. По его словам, в связи с отключениями света в двух микрорайонах Конотопа, а также в селе Подлипное сейчас практически отсутствует еще и вода. Однако городские власти уже решают эту проблему.

"Сейчас уже в тестовом режиме (а с 18 июля на постоянной основе) с 6 и до 10 утра, а также с 16 до 22 часов вечера водоснабжение в этих двух районах, а также в селе Подлипное будет осуществляться с помощью генераторов", — рассказал он.

Он отметил, что это очень "накладно" для водоканала из-за большого потребления топлива, но власти все же пошли на такое решение из-за жары. Для этого пришлось отказаться от плановых ремонтных работ.

"Пришлось отказаться от ремонта коллекторов канализационных и работ по ремонту водопровода, чтобы просто обеспечить людей водой в такую страшную жару", — объяснил Семенихин.

Стоит отметить, что сейчас не только жители Сумской области жалуются на отключения воды. Так, например, в городе Днепр во время длительных отключений света жители многоэтажек, которые живут на высоких этажах, также имеют некоторые проблемы с водоснабжением.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове нет света не только из-за графиков.