Света во Львове нет не только из-за графиков: в чем причина отключений 17 июля

Самыми сложными будут вечерние часы

В среду, 17 июля, Украина продолжает жить в условиях жестких отключений света. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно. Такая ситуация будет по всей стране, в том числе и во Львове.

О том, как будут действовать графики отключения света во Львове сообщает "Львовоблэнерго". Там отметили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения.

"Львовоблэнерго" публикует инфографику отключений. Энергетики подчеркнули, что периоды в ней разделены по одному часу. Там же можно узнать, к какой именно группе отключений принадлежит конкретный адрес.

Кроме почасовых отключений, во Львовской области есть проблемы с электроснабжением из-за последствий ночных гроз и порывов ветра. Непогода в области продолжается.

"По состоянию на 07:00 из-за непогоды обесточены 24 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 8 частично, 51 населенный пункт полностью и 90 частично в разных районах Львовской области", — сказано в сообщении "Львовоблэнерго".

Над восстановлением электроснабжения работают 36 бригад "Львовоблэнерго", это — 154 человека. Также задействовано 54 единицы техники.

Как сообщал "Телеграф", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, когда в Украине станет меньше отключений света. Для этого есть несколько необходимых условий.