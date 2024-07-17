Киевлянам придется долго сидеть без света: в ДТЭК рассказали о графиках отключений в среду

Горожане могут остаться без электричества на 7 часов и даже больше

В среду, 17 июля, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Свет будут выключать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила компания ДТЭК. Отмечается, что существует большая вероятность отключений в светло-серых зонах.

То есть с 6 часов у некоторых потребителей света не будет по 7 часов подряд. Особый дефицит в энергосистеме прогнозируют с 17:00 до 22:00.

Так, с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. Во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00 будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.

Отметим, что просмотреть актуальную информацию об отключении света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Напомним, в Центре исследований энергетики рассказали, если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских оккупантов и вовремя закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — октябре уже не будет отключений электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал, некоторые украинцы жалуются, что отключение света происходит не по анонсированным ранее графикам. На это сразу пять причин.