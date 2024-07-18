Оштрафуют всех? В Минобороны рассказали, как будут наказывать за необновление данных после 17 июля

О штрафах можно узнать в "Дії"

Все, кто не обновил данные до 16 июля, будут оштрафованы. Однако это будет происходить не сразу.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он рассказал, как можно узнать о штрафе.

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто", — добавил Дмитрий Лазуткин.

Спикер добавил, что штраф — это определенная процедура. Тем, кто не обновил свои данные, не выписываются автоматически штрафы. Обязательно должен быть протокол и должно быть постановление. А узнавать о штрафах военнообязанные будут так же, как узнают о штрафах за превышение скорости.

"В том же приложении "Дія" можно будет это сделать", — добавил спикер.

Он добавил, что обновить военно-учетные данные можно и дальше в ТЦК и СП и в приложении "Резерв+". Однако это не освобождает от штрафа, ведь 60-дневный срок уже истек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будут выписывать первые штрафы. Это происзойдет нескоро, ведь многие руководители ТЦК и СП до сих пор не разобрались в процедуре наложения штрафа. Также мы давали несколько практических советов, как избежать штрафа от ТЦК.