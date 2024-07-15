"Реакция на правду": Безуглую сняли с одной из её должностей в Раде, она уже отреагировала

По её убеждению, данное решение якобы является реакцией на "правду о проблемах в ВСУ"

Марьяна Безуглая, которая часто критикует высокопоставленных военных, была уволена с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Нардеп уже отреагировала на случившееся, и прокомментировала свое отстранение.

О лишении Безуглой одной из её должностей сообщила народная депутат Ирина Геращенко. По её словам, инициатором вышеуказанного решения стала нардеп Ирина Фриз.

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", — пишет Геращенко и добавляет, что решение об отзыве Безуглой еще и с поста заместителя главы комитета "блокирует Офис президента и руководство ВР не выносит это постановление в зал".

Сама Безуглая уже прокомментировала свое снятие с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. По её убеждению, данное решение якобы является реакцией на "правду о проблемах в ВСУ".

"Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д.", — рассказывает Безуглая о голосовании.

Она также назвала подкомитеты "карманными", а сам Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки "практически несуществующим".

"Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. С нечего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и с радостью проголосовали все. У этих "подкомитетов" в абсолютном большинстве даже нет заседаний, не говоря уже о решении. Для визиток. Вы молчите внутри и наружу. Никакого решения Комитета через месяц. Ни насчет похищения людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни…", — пишет Безуглая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июня Безугла написала заявление в ДБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании деятельности народного депутата.