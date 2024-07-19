ВПЛ могут получить субсидию на коммунальные услуги: как это сделать

Для переселенцев есть определенные особенности при подаче документов на получение помощи

В Украине субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить не только официально зарегистрированные в жилье. Право также имеют арендаторы помещений на основе договора аренды. Без этого документа субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить внутриперемещенные лица.

ВПЛ предоставляют справку о регистрации статуса по фактическому месту жительства. Важно отметить, что если человек получает субсидию за квартиру, в которой он фактически не проживает, то сначала нужно прекратить предоставление одной субсидии и подать документы заново на получение субсидии по новому адресу.

Сделать это можно обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы, к определенным лицам в территориальных советах или же использовать онлайн оформление через вебпортал Пенсионного фонда, приложение для смартфонов или портал "Дия".

Необходимые документы:

Заявление о назначении субсидии

Декларация о доходах и расходах

Паспорт

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП)

Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.

Кроме того, что заключение договора аренды жилья не требуется, следует отметить, что состав домохозяйства указывается заявителем в декларации. Также есть особенности при подсчете совокупного дохода домохозяйства. В него не учитывается помощь на проживание выплачиваемой ВПЛ, а также выплаты от международных организаций, в том числе от ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовятся внедрять новый вид субсидирования внутренне перемещенных лиц. Речь о субсидии на аренду жилья. Процедура пока еще не утверждена правительством, однако уже известно, что она также будет доступна не всем категориям населения.