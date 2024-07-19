В России исчез вертолет: на борту были "непростые" люди

Сработал аварийный маяк

В России, в Алданском районе Якутии в ночь на пятницу, 19 июля, пропал вертолет Robinson R44II. На его борту находились сотрудники ФСБ.

Как сообщили в восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, вертолет пропал после срабатывания аварийного маяка. По данным источника издания SakhaDay, на борту находилось четыре человека — пилот и трое сотрудников ФСБ.

"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", – рассказал собеседник издания.

На поиски пропавшего вертолета из аэропорта Маган под Якутском направлены сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы. Расстояние до сработавшего маяка около 440 километров. В поискам привлекли воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

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Как сообщал "Телеграф", в Ростовской области России 5 июля, произошел инцидент с военным вертолетом Ми-28. Его подняли в небо для перехвата украинских дронов. В сети писали, что он был подбит, но россияне выдвинули свою версию.