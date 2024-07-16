На Ростовской АЭС произошла авария: в России введены масштабные отключения света

Проблемы возникли и во временно оккупированному Крыму

В России произошло отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Сработала автоматическая защита.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Росатома". Там отметили, что энергоблок отключен из-за неполадок на турбогенераторе.

В "Росатоме" добавили, что в настоящее время выясняются причины инцидента. В то же время там подчеркнули, что радиационный фон не превышает норму.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго РФ ранее сообщила, что в энергосистеме на юге России из-за "сбоя в работе генерирующего оборудования" на Ростовской АЭС с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления электроэнергии на 1,5 ГВт. Там отметили, что это произошло "в условиях повышенных нагрузок на энергосистему". Позже в Минэнерго РФ сообщили, что объём временных ограничений снижен на 500 МВт.

Ростовская АЭС на карте

Кроме того, перебои с электроснабжением наблюдаются и на территории временно оккупированного Крыма. Как сообщили в Севастопольэнерго, в городе выведен график временного отключения потребления.

Там это пояснили с аномально высокими температурами воздуха и перегрузкой электрических сетей за пределами Крыма. Также отмечается, что отключения будут длиться ориентировочно до 19:00.

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", на Балаклавской ТЭС в Севастополе якобы произошла авария. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Также отключения света произошли и в Краснодаре. В нескольких округах города перестали работать более 100 электроподстанций. По сообщениям местных жителей, в центре Краснодара нет света больше двух часов:

Также еще одна авария произошла на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Там аварийно отключились два из трех энергоблоков. По данным местных властей, перед отключением на ГРЭС раздался взрыв, а с территории предприятия валил дым. Официально причина аварии не сообщается. В результате 115 тысяч человек остались без электричества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему свет в Украине выключают не по графику. На это есть сразу пять причин.