Идет утечка радиации? В России паника из-за "сбоя" на Ростовской АЭС, что известно

Российское правительство тщательно пытается скрывать детали происшествия, в сети уже началась настоящая паника

На Ростовской атомной электростанции в России произошел сбой. По этой причине в нескольких регионах РФ ввели графики временного ограничения потребления электроэнергии. В сети появилась информация о выбросе в атмосферу радиоактивных изотопов и о том, что радиационное облако уже движется вглубь России.

Данные о происшествии на АЭС появились в различных пабликах в социальных сетях. "Телеграф" решил разобраться, что произошло на самом деле и какую опасность несет эта авария.

Хотя российское правительство тщательно пытается скрывать детали происшествия, в сети уже началась настоящая паника.

Авария на Ростовской АЭС: что известно

16 июля на Ростовской АЭС автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе. В результате было нарушено энергоснабжение в части Краснодара и населенных пунктах на побережье Черного моря. В зону временного отключения попали также Ставрополье, Ростов-на-Дону, некоторые города Дагестана, Карачаево-Черкесии, а также Кабардино-Балкарии.

"Ранее на АЭС отключился один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе. В "Росэнергоатоме" сообщили, что энергоблоки №2 и 4 работают в штатном режиме и автоматика сработала в соответствии с проектными алгоритмами. Радиационный фон в норме", — пишет RT на русском.

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго России. Там заявили, что блок N1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки.

"Энергоблоки N1, 2 и 4 работают в штатном режиме. По состоянию на 05:45 мск мощность блоков 2800 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня", — говорится в сообщении.

Блогер Serg Volin на своей странице в социальной сети Х пишет, что в результате аварии произошёл выброс в атмосферу радиоактивных изотопов радиоактивностью до полутора миллионов кюри.

"Аварийный сброс радиоактивной воды на ростовской АЭС еще не локализован, кроме того идет постоянная утечка радиации. Радиоактивный фон в Ростове по россказням Россатома в норме, на самом деле он уже в 75 раз превысил норму", — .отметил он.

По его словам, данную информацию правительство России пытается тщательно скрывать, пока радиоактивное облако движется вглубь страны, в сторону Саратова.

Детально об АЭС: что за станция, где находится и как выглядит

Ростовская атомная электростанция расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырёх действующих энергоблоков составляет 4071 МВт. Все реакторы — ВВЭР-1000. 4-й энергоблок был введён в эксплуатацию в 2018 году.

Ростовская АЭС. Фото: Википедия

В период с 2001 по 2010 годы станция называлась "Волгодонская АЭС", с пуском второго энергоблока станция была вновь переименована в "Ростовскую АЭС".

АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", который входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом" и является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России.

Ростовская АЭС на карте

Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России, обеспечивающим свыше 30 % годовой выработки электроэнергии в этом регионе. Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят 13 региональных энергетических систем — субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ.

Ростовская АЭС. Фото: Википедия

Есть ли опасность для Украины: куда дует ветер

Поскольку Ростовская область находится не так далеко от границы с Украиной, возникает опасение, что авария на АЭС может принести негативные последствия и для нашей страны.

"Телеграф" проверил, что по данным погодного сервиса Ventusky, ветер в той части сейчас по направлению от Вологданска в сторону Астрахани. Напомним, что АЭС расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области.

Таким образом, для Украины нет опасности радиационного облака.

Что пишут в сети: у россиян истерика

Пока в России пытаются внушить своим гражданам, что ничего катастрофического не случилось и авария на АЭС уже ликвидирована, в социальных сетях сами россияне начинают сеять панику.

Впрочем, больше, чем опасность радиации, россиян интересуют проблемы со светом.

Ростовчане также жалуются, что после перебоев со светом, сгорела некоторая бытовая техника, у кого-то испортились продукты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня текущего года возле Запорожской АЭС на временно оккупированной территории в результате обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга. В МАГАТЭ рассказали, чем это опасно.