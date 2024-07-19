Будут ли мобилизировать, если религия не разрешает: Верховный Суд дал четкий ответ

В суде поставили точки в этом вопросе

Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство. Отказ от службы лицом, принадлежащим к религиозной организации, является уклонением от призыва от мобилизации.

Об этом идет речь в обзоре судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2024 года, обнародованного Верховным судом. В нем рассматривался вопрос отказа от мобилизации по религиозным причинам.

Отмечается, что призыв обвиняемого на военную службу не означает автоматически, что он был обязан брать в руки оружие. Военнообязанный мог быть привлечен к ремонту техники, строительству укреплений, вывозу раненых, перевозке грузов и другим функциям, не связанных с использованием оружия.

"Таким образом, никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации", — отметили в Верховном суде.

Ранее мы рассказывали, что же изменилось для военнообязанных с 17 июля. С этого дня начало действовать сразу несколько изменений.

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