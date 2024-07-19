Ничего удивительного? В "ЕС" объяснили, почему Порошенко мог встретиться с Трампом раньше, чем Зеленский

Депутаты планировали много встреч с коллегами из разных политических сил

Народная депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая ранее рассказала, почему Петра Порошенко и еще нескольких депутатов не пустили на днях в США, поделилась, с кем народные избранники планировали встретиться на Республиканском конвенте в Милвоке.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу". Полную версию разговора читайте в материале: ЕС готов к коалиции со "слугами", но есть условия, — нардепка о кризисе в Раде и встреча Порошенко с Трампом

По словам Климпуш-Цинцадзе, представители от "Евросолидарности" планировали много встреч с коллегами из разных политических сил. При этом не только с европейскими, но и так называемого глобального Юга. Кроме того, Порошенко должен был встретиться с утвержденным кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом.

На вопрос журналистки о том, что встречи такого уровня наверняка должны соглашаться с Офисом президента, депутат ответила:

— Я не считаю, что это должно быть сделано. Да, президент отвечает за внешнюю политику, но каждый депутат является также выразителем мнений людей, которые его туда делегировали. Мне кажется, что политическая платформа "Евросолидарности" очень четко отвечает национальным интересам Украины, начиная от "армии, языка, веры" и завершая нашей поддержкой Вооруженных сил, нашей постоянной системной борьбой, в том числе и на международной арене за предоставление нам дополнительного оружия, систем ПВО, за наше приглашение в НАТО, за наше членство в Европейском Союзе, за давление на Российскую Федерацию и санкции, за наших пленных и так далее. То есть я не думаю, что я нуждаюсь в каких-то дополнительных инструкциях от Банковой относительно того, что говорить.

По словам Климпуш-Цинцадзе, когда она готовится любой командировки, то все равно консультируется с МИДом.

"Это нормальная практика, это не значит, что мне пишут тезисы, кое-где я могу дать лучшие тезисы, чем мне могут предложить", — сказала народная избранница.

Вместе с тем, по мнению Климпуш-Цинцадзе, ничего удивительного в том, что Порошенко мог встретиться с Трампом, прежде чем с ним встретился бы у действующего президента Зеленского нет.

"Очень хорошо, если Украина может использовать любую возможность донести потребности Украины до кандидата от одной из двух ключевых партий США. Мы же боремся за двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах. Мы же понимаем, что ни одно решение не пройдет голосами только демократов или республиканцев". Когда мы планировали ехать в Вашингтон, то мы планировали встречи как с представителями обеих партий. Когда они приезжают сюда, они обязательно приезжают с двухпартийной делегацией. Это обязательно. Так же и мы работаем", — сказала депутат и добавила, что уже имеет приглашение на демократический конвент в августе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Порошенко внес залог за Червинского, но не со своего счета.