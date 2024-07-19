Нічого дивного? У "ЄС" пояснили, чому Порошенко міг зустрітися з Трампом раніше, ніж Зеленський

Депутати планували багато зустрічей з колегами з різних політичних сил

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка раніше розповіла, чому Петра Порошенка та ще кількох депутатів не пустили днями у США, поділилася, з ким народні обранці планували зустрітися на Республіканському конвенті у Мілвокі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню "Телеграф". Повну версію розмови читайте у матеріалі: ЄС готова до коаліції зі "слугами", але є умови, — нардепка про кризу в Раді і зустріч Порошенка з Трампом

За словами Климпуш-Цинцадзе, представники від "Євросолідарності" планували багато зустрічей з колегами з різних політичних сил. При цьому не лише з європейськими, а й з так званого глобального Півдня. Крім того, Порошенко мав зустрітися із затвердженим кандидатом в президенти США від республіканської партії Дональдом Трампом.

На питання журналістки про те, що зустрічі такого рівня напевно мали б погоджуватися з Офісом президента, депутатка відповіла:

— Я не вважаю, що це має бути зроблено. Так, президент відповідає за зовнішню політику, але кожен депутат є так само виразником думок людей, які його туди делегували. Мені здається, що політична платформа "Євросолідарності" дуже чітко відповідає національним інтересам України, починаючи від "армії, мови, віри" та завершуючи нашою підтримкою Збройних сил, нашою постійною системною боротьбою, в тому числі і на міжнародній арені за надання нам додаткової зброї, систем ППО, за наше запрошення до НАТО, за наше членство в Європейському Союзі, за тиск на Російську Федерацію і санкції, за наших полонених і так далі. Тобто я не думаю, що я потребую якихось додаткових інструкцій від Банкової стосовно того, що казати.

За словами Климпуш-Цинцадзе, коли вона готується будь-якого відрядження, то все одно консультується з МЗС.

"Це нормальна практика, це не означає, що мені пишуть тези, подекуди я можу дати кращі тези, ніж мені можуть запропонувати", — мовила народна обраниця.

Разом з тим, на думку Климпуш-Цинцадзе, нічого дивного у тому, що Порошенко міг зустрітися з Трампом, перш ніж з ним зустрівся б чинний президент Зеленський не має.

"Дуже добре, якщо Україна може використати будь-яку можливість донести потреби України до кандидата від однієї з двох ключових партій США. Ми ж боремося за двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. Ми ж розуміємо, що жодне рішення не пройде голосами тільки демократів або тільки республіканців. Коли ми планували їхати у Вашингтон, то ми планували зустрічі як з представниками обох партій. Коли вони приїздять сюди, вони обов'язково приїздять з двопартійною делегацією. Це обов'язково. Так само і ми працюємо", — мовила депутатка та додала, що вже має запрошення на демократичний конвент у серпні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Порошенко вніс заставу за Червінського, але не зі свого рахунку.