О мире с РФ, Трампе, F-16, своей отставке и не только: что сказал Зеленский в новом интервью ВВС

Он говорил об актуальных вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью. Он говорил о возможности дипломатического урегулирования войны и многом другом.

"Телеграф" рассказывает об основных тезисах Зеленского из его интервью ВВС. Он затронул широкий спектр вопросов.

О намерениях Трампа "завершить войну"

"Все были бы счастливы, если бы один человек в мире – неважно, Дональд Трамп или не Дональд Трамп – смог бы остановить войну в течение 24 часов. Вопрос в том, какова этому цена и кто ее заплатит. Я не имею в виду, что его идея заставить нас за это заплатить, но если он хочет закончить это за сутки каким-то простым способом, то есть заставить нас просто остановиться, отдать [территории] и забыть о санкциях, отбросить все это, то Путин заберет землю, Путин одержит победу для своего общества. Мы никогда не пойдем на это, никогда. Нет ни одного человека во всем мире, который мог бы подтолкнуть нас к этому", — заявил Зеленский.

О дипломатическом урегулировании войны

Зеленский не исключает варианта возвращения каких-то оккупированных территорий путем переговоров с Россией. В то же время, глава государства подчеркнул, что для этого мир должен давить на РФ.

"Это будет зависеть от партнеров, которые будут давить на Россию, чтобы Россия согласилась сесть и подумать о прекращении войны. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — считает Зеленский.

Об отношении Ди Венса к Украине

"Возможно, он [Ди Вэнс] действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами. И если новая команда придет, то мы тоже будем с ней работать, тяжело работать. Нам не привыкать к тяжелой работе", — отметил президент.

О новом британском премьере Кире Стармере и потребностях Украины

"Я не думаю, что позиция Британии изменится. Но я бы хотел, чтобы премьер-министр Стармер стал особенным – говоря о международной политике, о защите мировой безопасности, о войне в Украине", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украине нужна сильная поддержка премьер-министра Великобритании. Зеленский добавил, что Киеву нужно разрешение бить оружием большой дальности по целям на территории РФ.

"Нам это очень нужно, они нацелены на наши больницы, школы, университеты. Я сказал вам, что они нацелены на наших гражданских. Мы просто хотим иметь возможность отвечать – по тем точкам, из которых они атакуют нас", — пояснил он.

О своей вероятной отставке

"Я не уверен, что я какой-то особый человек или что-то вроде этого. У меня просто хорошие родители и я исповедую ценности, ценности обычных нормальных людей. Да, я готов [передать кресло президента другому человеку], но не до тех пор, пока не закончится война. Мы должны закончить это", — заявил Зеленский.

Об F-16

Президент отметил, что Украина имела надежду, что самолеты, которые она рассчитывала получить этим летом, помогут на поле боя. Однако их все еще нет.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", — сказал он, отметив, что благодарен за то вооружение, которое дают Украине.

В то же время, по словам Зеленского, истребители F-16 необходимы, чтобы помочь преодолеть доминирование России в воздухе. Они, отметил он, дадут возможность "разблокировать небо".

Как сообщал "Телеграф", на днях Зеленский дал пресс-конференцию. Он говорил о мирном плане, наступлении россиян с севера и дал оценку главкому ВСУ Александру Сырскому.