Порошенко внес залог за Червинского, но не со своего счета: о чем идет речь

Дело касается суммы более 9 миллионов гривен

Разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО под залог в 9 миллионов гривен. Эти деньги за него внес народный депутат Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Нардеп выложил в соцсетях сообщение, о том, что уже внес залог за разведчика. Он также прикрепил фото платежной инструкции по переводу денег.

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний — он сегодня будет на свободе", — написал Порошенко.

Порошенко оплатил залог за Червинского

Однако к нардепу сразу же появились вопросы. Как видно в квитанции, оплата была произведена со счета благотворительного фонда Порошенко. Туда обычные украинцы вносят благотворительные взносы, на которые покупают потом дроны и другую технику для ВСУ.

Отметим, что суд разрешил Червинскому выйти под залог 15 июля. Заседание длилось семь часов.

Бывший сотрудник ГУР Роман Червинский подозревается в превышении служебных полномочий. Он возглавлял операцию по угону российского военного самолета. Однако это привело к удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года. В результате обстрела погиб командир, еще 17 военных получили ранения.

Червинский был задержан 25 апреля 2023 года. Дело против него расследуют уже больше года.

Как писал ранее "Телеграф", экс-разведчик заявляет, что дело против него сфабриковано. Он также отмечает, что в день обстрела сам находился на аэродроме.