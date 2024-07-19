Митинговали, чтобы вернуть свет: что изменится в Запорожье после протеста людей

Света нет кое-где по 15-16 часов в сутки

В пятницу, 19 июля, под стенами Запорожской областной военной администрации состоялся многолюдный митинг из-за "несправедливого отключения электроэнергии". Люди вышли на протест, с требованиями вернуть свет в дома. Председатель ОВА Иван Федоров уже отреагировал на требования людей, но обо всем по очереди.

О митинге сообщило издание 061. Отмечается, что большинство митингующих — женщины и пожилые люди.

"Есть и активные молодые люди, которые поддерживают конспирологические теории, рассказывая, что Украина экспортирует всю электроэнергию на запад и поэтому для населения самой страны света нет", — пишут журналисты издания.

Протестующие свое решение собраться на митинг объяснили тем, что в их домах нет газа и поэтому готовить еду они могут только с помощью электроэнергии, которой нет кое-где по 15-16 часов в сутки. По словам митингующих, у них нет ни организаторов, ни резолюции, только требуют вернуть свет в дома.

"Еще одна часть митингующих более радикальна — кто просит отключить свет абсолютно всем домам, включая критическую инфраструктуру. При этом, большинство людей вообще не говорят о том, что проблемы с энергообеспечением возникли из-за того, что страна-агрессор систематически атакует ракетами объекты энергетической. инфраструктуры", — пишет издание.

По словам местных журналистов, есть среди митингующих и те, кто говорит фразами из "методичек", которые использует Кремль.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отреагировал на призывы митингующих, несмотря на то, что у областной администрации нет никакого влияния ни на графики, ни на генерацию электроэнергии. Обращение опубликовал на своем канале Telegram.

"Провел совещание с Облэнерго, Госэнергонадзором, профильными департаментами ОВА и руководством Запорожья. Приняли ряд важных решений", — написал Федоров.

Отныне будет отключаться уличное освещение Запорожья – сэкономим электроэнергию для жилых домов. С понедельника Госэнергонадзор проверит, какие дома не отключаются от электроэнергии и почему. С понедельника ограничим электроснабжение объектов, которые потребляют менее 100 кВт и могут питаться генераторами. Выйдем на график отключений и подключений 4 на 4 часа. Облэнерго будет оперативно информировать о графиках и изменениях в них.

Также Федоров напомнил, что люди должны помнить об истинной причине отключения электроэнергии в городах Украины, а это вражеские российские обстрелы.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Днепропетровщине люди обвинили ДТЭК в том, что у них нет ни света, ни воды. Компания в течение недели отключает два объекта критической инфраструктуры в городе Самаре (бывший Новомосковск).