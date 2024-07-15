Перекрывают улицы и требуют включить свет: в Одессе люди протестуют из-за отключений электричества

Люди устали от длительных графиков

Вслед за Каменским на Днепропетровщине, где люди протестовали против длительных отключений света, на митинг вышли одесситы. В понедельник, 15 июля, они перекрыли сразу несколько улиц.

Толпу недовольных людей видели на улицах Разумовская и Толбухина. Об этом сообщает издание "Думская", опубликовавшее видеоролики.

Интересная информация о доме на Толбухина. По данным "Думской", там раньше не было отключений света, потому что здание было подключено к линии критической инфраструктуры.

Не так давно дом решили отсоединять и подключать в ручном режиме. Поэтому включали электроэнергию с опозданием. К тому же в комплексе нет нормального оборудования, оно быстро ломается из-за включения. Так произошло и 15 июля, также в доме сгорел трансформатор. Ремонт обещают сделать утром 16 июля.

Протестующих раскритиковал обозреватель "Думской" Виктор Босняк. Он отметил, что перекрывать дороги опасно. По ним ездят военные и те, кто доставляет Силам обороны все необходимое. К тому же, такие митинги будет использовать враг в своих целях.

"И так, увидев ваши акции с перекрытием, россияне будут еще больше наваливать на подстанции — просто чтобы усилить и разжечь. Будете совсем без электричества сидеть", — пишет Босняк.

Напомним, что недавно люди вышли на протесты в Каменском. Митингующие говорили, что сидят без света по 17 часов. Они назвали графики отключения электричества "геноцидными".

Ранее "Телеграф" писал, как в ДТЭК отреагировали на митинг в Каменском. Энергетики рассказали, что считают настоящей целью этого события.