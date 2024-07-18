В "Укрэнерго" расстроили графиками на 19 июля: особенно не повезло нескольким городам

В некоторых областях высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

В "Укрэнерго" обновили графики отключения света. Согласно им, 19 июля электроэнергию в городах Украины будут отключать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По информации энергетиков, завтра с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. А с 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

Кроме того, по информации ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 09:00 до 23:00 будет высокая вероятность применения светло-серых зон отключений.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе люди протестуют из-за отключения электричества. Местные жители перекрывают улицы и требуют включить свет.

Также мы сообщали о том, что на Днепропетровщине люди обвинили ДТЭК в том, что у них нет ни света, ни воды. Жители обратились в редакцию издания "Телеграф" с просьбой осветить сложившуюся ситуацию. По их словам, компания ДТЭК не реагирует на многочисленные жалобы и продолжает отключать объекты критической инфраструктуры.