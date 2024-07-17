Украина - в эпицентре жары: наступил самый "горячий" день года, прогноз погоды до конца недели

Уже виден свет в конце "погодного туннеля"

Чрезвычайная жара продолжает стоять в Украине и именно этот день, 17 июля, по мнению синоптика Натальи Диденко станет самым жарким днем лета. После него жара понемногу начнет спадать.

"17 июля, в среду, в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34+39, местами +40 градусов и выше … Напоминаю, что завтра (17 июля, — ред) фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже не будет выстебываться атмосфера, все равно, мне кажется, это — пик", — написала синоптик.

По ее прогнозу, 18 июля жара начнет спадать в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. 19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины. Киевлянам обещают до +28 +30 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 17 июля в западной части Украины пройдут дожди. Самой жаркой станет Одесчина, где воздух раскалится до +40 градусов.

В четверг, 18 июля, дожди накроют большую часть Украины, сухо будет только на востоке, юге и юго-востоке. Ночью столбики термометров покажут 18-23 (в Крыму 24) градуса выше нуля, днем ожидается +24 +38 градусов.

В пятницу, 19 июля, дожди вероятны в некоторых западных, южных и восточных областях. В ночное время прогнозируется +19 +27 градусов, днем будет +24 +36 (в Крыму +38) градусов.

В субботу, 20 июля, дожди вероятны в восточных, Запорожской, Херсонской, части Кировоградской и некоторых западных областях. Ночная температура воздуха ожидается на уровне 14-25 градусов выше нуля, днем будет от +26 на западе до +36 на юге.

В воскресенье, 21 июля, осадков в Украине не ожидается. Ночью столбики термометров покажут 14-25 градусов с отметкой "плюс", днем прогнозируется 26-36 градусов выше нуля.

Как сообщал "Телеграф", жара и сухая погода уже привели к распространению по территории Украины стихийных пожаров. Пострадали несколько областей.