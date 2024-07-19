Мітингували, аби повернути світло: що зміниться у Запоріжжі після протесту людей

Світла нема подекуди по 15-16 годин на добу

У п'ятницю, 19 липня, під стінами Запорізької обласної військової адміністрації відбувся велелюдний мітинг через "несправедливе відключення електроенергії". Люди вийшли на протест, з вимогами повернути світло у домівки. Голова ОВА Іван Федоров вже відреагував на вимоги людей, та про все по черзі.

Про мітинг повідомило видання 061. Зазначається, що більшість мітингувальників — жінки та люди похилого віку.

"Є й активні молодики, які підтримують конспірологічні теорії, розповідаючи, що Україна експортує всю електроенергію на захід і тому для населення самої країни світла немає", — пишуть журналісти видання.

Протестувальники своє рішення зібратися на мітинг пояснили тим, що у їхніх будинках немає газу і тому готувати їжу вони можуть лише за допомогою електроенергії, якої немає подекуди по 15-16 годин на добу. За словами мітингувальників, вони не мають ні організаторів, ні резолюції, лише вимагають повернути світло до осель.

"Ще одна частина мітингувальників більш радикальна — хтось просить відключити світло абсолютно всім будинкам, включаючи критичну інфраструктуру. При цьому, більшість людей взагалі не говорять про те, що проблеми з енергозабезпеченням виникли через те, що країна-агресорка систематично атакує ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури", — пише видання.

За словами місцевих журналістів, є серед мітингувальників і ті, хто говорить фразами з "методичок", які використовує Кремль.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров відреагував на заклики мітингувальників, попри те, що обласна адміністрація не має жодного впливу ні на графіки, ні на генерацію електроенергії. Звернення опублікував на своєму каналі у Telegram.

"Провів нараду з Обленерго, Держенергонаглядом, профільними департаментами ОВА та керівництвом Запоріжжя. Ухвалили ряд важливих рішень", — написав Федоров.

Відсьогодні буде відключатися вуличне освітлення Запоріжжя – заощадимо електроенергію для житлових будинків. З понеділка Держенергонагляд перевірить, які будинки не відключаються від електроенергії й чому. З понеділка обмежимо електропостачання об’єктів, які споживають менш як 100 КВт і можуть живитися генераторами. Вийдемо на графік відключень і підключень 4 на 4 години. Обленерго буде оперативно інформувати про графіки й зміни до них.

Також Федоров нагадав, що люди мають пам’ятати про істинну причину відключень електроенергії у містах України, а це ворожі російські обстріли.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Дніпропетровщині люди звинуватили ДТЕК у тому, що не мають ані світла, ані води. Компанія протягом тижня відключає два об’єкти критичної інфраструктури у місті Самар (колишній Новомосковськ).