Даже обращалась в полицию: Ирина Фарион делала признание "Телеграфу" незадолго до покушения

Языковед потребовала от правоохранителей разобраться в происходящем

Ирина Фарион, на которую совершили покушение во Львове, ранее обращалась в полицию. Она сообщила, что ей поступало огромное количество звонков из России, а от ее имени оскорбляли защитницу Мариуполя "Пташку".

Об этом языковед рассказала "Телеграфу" в интервью "За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования"

По словам Фарион, кто-то вмешался в работу ее Telegram-канала. От имени языковеда писали брутальные вещи в адрес Екатерины Полищук с позывным "Пташка". Она потребовала от правоохранителей разобраться в этом вопросе.

"Это все не завершается, это только началось. Прошу, Киберполиция, выясните это. На мой телефон поступило такое количество звонков с московскими номерами, что он просто перестал работать. Мой телефон сейчас находится у следователя", — сказала Ирина Фарион.

Напомним, что между "Пташкой" и Фарион разгорелся скандал осенью 2023 года. Языковед назвала защитницу "Азовстали" и Мариуполя "глупой шл**й", обвинила ее в разврате и заявила, что та давно могла бы начать общаться на украинском языке. В свою очередь Катерина Полищук назвала языковеда "проектом Кремля" и "бабушкой", которая не на тех напала.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Ирина Фарион часто является фигурантом резонансных скандалов. Не так давно она проехалась по Верке Сердючке из-за песен на русском языке. В свою очередь артист не стал долго тянуть с ответом и метко уколол языковеда прямо со сцены.