Счастливая разведенная бабушка: что известно о личной жизни Фарион и скандале с ее дочерью

Есть двое внуков

Скандальная языковед Ирина Фарион, на которую было совершено покушение 19 июля, имеет дружную семью и разведена с мужем. Ей дочь София даже попала в громкий скандал.

"Телеграф" расскажет о личной жизни Ирины Фарион и ее семье. А также покажет фото с ее свадьбы.

Известная украинская языковед была замужем за Остапом Семчишиным. В браке у них в 1989 году родилась дочь София. Однако они развелись в 2010 году из-за разногласий во взглядах.

В 2023 году госпожа Фарион опубликовала щемящие фото свадьбы с мужем, добавив, что это были прекрасные годы, когда она узнала настоящую себя.

"Это было сейчас, но 34 года назад. Единственное в той жизни, что имеет абсолютное оправдание — это любовь. Конечно, она может пройти, потому что проходит все. Не проходят только ее плоды — дети — лучшее из всего, что есть в мире. Лучшее. Самое святое. Самое сакральное", — написала языковед.

Ирина Фарион с мужем и дочерью Софией

Сейчас у Фарион есть внучка Ева и внук Дмитрий. Известно, что дочь языковеда София работает главным специалистом отдела освещения работы Львовского горсовета.

Фарион с внуками

Она же в 2020 году вляпалась в скандал, опубликовав в Facebook оскорбительный пост в адрес евреев и поляков. Так, комментируя заявление послов Польши и Израиля, в котором осуждается празднование дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры, дочь Фарион написала: "Жаки і поляки, підуйте далеко".

Тогда под постом вспыхнула дискуссия – часть комментаторов осудила слова Софии, часть поддержала такие высказывания работницы горсовета.

Фарион с дочерью

В 2017 году София родила дочь Еву. Ее муж Василий Особа выпускник университета Львовский политех. Известно, что пара встречалась четыре с половиной года и обручилась в 2016 году

Также в сети пишут, что у Ирины Фарион есть еще одна родственница, возможно, сестра Марта Фарион. Она работает в мэрии Чикаго (США).

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на Фарион и поиск нападающего.