Ирина Фарион перед покушением рассказывала об украинских героях: последнее сообщение было всего за несколько часов до нападения

На одном из фото языковед обнимает своего маленького внука

К вечеру, 19 июля, украинское сообщество всколыхнуло известие о том, что на филолога и языковеда Ирину Фарион, которая недавно вернулась к работе на кафедру украинского языка Львовской политехники, было совершено покушение. Женщину подстрелили.

"Телеграф" собрал последние сообщения филолога, которые она опубликовала в своих социальных сетях перед покушением. Так, в четверг, 18 июля, Фарион опубликовала новое видео на своем YouTube канале. В нем филолог рассказала, что потратила средства, которые по решению суда ей должна была компенсировать Львовская политехника, на закупку дронов.

"Эта сумма это 123 тыс. 923 грн. Как видите, это такая зарплата у профессора, с ноября 2023 года по май текущего года. На руки я получила 99 тысяч 761 гривну, эти деньги политехника заплатила за мой вынужденный прогул. Мы на эту сумму смогли купить только 11 дронов", — рассказала Фарион.

По словам филолога, именно поэтому она вместе со своим адвокатом решила открыть новый сбор. Сумма сбора – миллион гривен. Как отметила Фарион, чтобы иметь возможность закупить дроны не только для бригады "Рубеж", а именно для подразделений "Сила свободы", а также пятой штурмовой бригады и "Карпатской Сечи".

В своем аккаунте в Instagram Фарион, буквально за несколько часов до покушения, сделала сообщение о генерале-хорунжем УПА Иване Трейко и анонсировала очередной выпуск своей авторской программы "Ген українців" в понедельник в 21:30.

Еще раньше, в четверг, 19 июля, Фарион сообщила своим подписчикам о том, что ее команда записала сразу три выпуска программы "Ген українців". Героями стали писательница Кристина Алексеевна (не Даниловна) Алчевская, повстанческий атаман, полковник Армии УНР, генерал-хорунжий УПА Иван Трейко и коммуно-анархист Нестор Махно.

"Благодарю нашу команду за слаженный труд, а Вам, господа, за исключительную финансовую поддержку нашего проекта в течение пяти лет. Нас не остановить в желании постигать историческую и современную правду сквозь персоны и события. Знания дают силу бороться. К победе!" – написала Фарион.

15 июля госпожа Фарион опубликовала в своем аккаунте фотографию из своей частной жизни: женщина обнимает на фото своего внука, маленького Дмитрика.

Ирина Фарион со своим внуком

К слову, журналисту "Телеграф" удалось пообщаться с Ириной Фарион лично. Большое интервью языковеда читайте в материале: За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенера" в Минобразования