Во Львове средь белого дня стреляли в Ирину Фарион, она ранена: что известно

Она в тяжелом состоянии

В пятницу, 19 июля, во Львове на улице Масарика подстрелили женщину. По предварительным данным, это была известная языковед Ирина Фарион.

Источники подтвердили "Телеграфу" эту информацию. Отмечается, что потерпевшая жива.

21:00 Врачи больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова подтвердили, что Фарион сейчас в реанимации, ее состояние тяжелое. По их словам, около 20 часов поступила женщина с огнестрельным ранением.

"Учитывая врачебную тайну и необходимость сохранения персональных данных пациентов, независимо от их публичности, более подробной информации предоставить мы не можем", — добавили в больнице.

20:00 Полиция Львовской области подтвердила покушение на женщину без уточнения имени. В ведомстве говорят, что пострадавшую с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу.

"Правоохранители принимают меры по задержанию стрелка. Событие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", — говорится в сообщении.

По словам блогера Андрея Смолия, стрелком был парень 20-25 лет. Он ждал Ирину Фарион у выхода, чтобы застрелить.

Отмечается, что во Львове и области объявлена ​​специальная операция полиции по перехвату стрелявшего в Фарион стрелка. Сейчас на месте много полиции и огромная лужа крови. Стреляли около 19:30.

С места событий уже публикуют видео, по словам подписчиков, полиция подтвердила огнестрельное ранение Ирины Фарион в голову. Также отмечается, что дочь языковеда узнала о покушении из сети.

"Стреляли в висок, потому был ли смертельным выстрел неизвестно. Сейчас ее забрала скорая. Также стрелявшего видели соседи. Он был в перчатках, а само оружие было без глушителя", — пишут в сети.

Также Смолий опубликовал видео двора на ул. Масарика во Львове, именно там было покушение на Фарион. В сети пишут: "Более недели во дворе дома мы замечали странного молодого парня. На месте сейчас много полиции".

Раненую сразу же госпитализировали скорая, она была в сознании.

"За жизнь Фарион борются врачи. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии", — пишут местные паблики.

Недавно Ирина Фарион дала интервью "Телеграфу", в котором отстаивала свою радикальную украиноязычную позицию: ""Государственному статусу украинского языка – конец": Фарион о русском языке в ВСУ и диссертацию Залужного".

Ранее "Телеграф" писал, что Фарион "наехала" на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного за его диссертацию.