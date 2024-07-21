"Бросить Донбасс в пасть агрессора": Борис Джонсон предложил Трампу "мирный план" по Украине, он уже наделал шума

На Западе сложился консенсус – остановка войны в обмен на оккупированные Россией украинские территории

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Однако в нем есть несколько резонансных пунктов, возмутивших украинское общество.

Как пишет Daily Mail, цитируя Джонсона, он предлагает отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года, а также предоставить права русскоязычному населению как "компенсацию Путину".

Озвучены следующие пункты:

Запад позволяет Украине бить ракетами ATACMS и Storm Shadow и другим оружием по аэродромам на территории России, пока Путин не "предложит соглашение";

Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022;

Часть украинских войск после завершения войны будет дислоцироваться в странах Европы, чтобы заменить часть 70 тысяч военных США, которые разместили для сдерживания вероятной агрессии РФ.

После объявления РФ завершения "Специальной военной операции" и "денацификации" страны для русскоязычного населения Украины вводятся особые меры защиты.

В то же время, в материале издания не указано, что этот мирный план предложил или разработал именно Трамп, указано лишь, что Джонсон написал его в своей статье для Daily Mail, комментируя свои переговоры с Дональдом Трампом.

"Я считаю, что Трамп может положить этому (войне в Украине – Ред.) конец – на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что не могу быть уверенным, что именно он бы сделал, если бы был избран. Но это то, что он мог бы сделать", – пишет Джонсон.

Этот "мирный план Трампа" изрядно возмутил украинцев. Так, известный юрист Андрей Мегера написал: "План отдельных западных политиков, заключающийся в том, чтобы бросить в пасть агрессора Крым и Донбасс, предоставить русскому языку особый статус в Украине и вернуть РФ в большую восьмерку, является ничем иным как дальнейшее поощрение агрессора. Где-то в кремлевском кабинете сидит Путин и с презрительной улыбкой произносит: "Слабаки…".

Такое же мнение озвучили и две журналистки, по словам Кристины Зеленюк, статья Джонсона может и не имеет отрытой антиукраинской позиции, но еще раз подтверждает, что на Западе сложился консенсус — остановка войны (потому что это будет временно) в обмен на оккупированные Россией украинские территории.

В свою очередь Анна Гопко, комментируя сообщение Зеленюк, написала: "Пожертвовать Россией, а не Украиной — это избежать третьей мировой. Для мира безопаснее — make Muscovie small again (сделать Московию снова маленькой — Ред.), чем принуждение Украины к капитуляции".

В то же время бывший нардеп Игорь Лапин подчеркнул, что Джонсон осветил "чрезвычайно оригинальное видение" развязки и условий завершения войны.

"Что-то мне кажется РФ вряд ли этот план понравится ", — написали в телеграм-канале "Адвокат Права", комментируя "мирный план Трампа".

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине.