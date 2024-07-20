Зеленский анонсировал встречу, а Трамп – завершение войны соглашением между Украиной и РФ: что они написали после разговора

Трамп поблагодарил главу Украины, что тот обратился к нему

Президент Украины Владимир Зеленский, как и было анонсировано западными СМИ, провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Они договорились о личной встрече.

"Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент также сказал Трампу, что двухпартийная и двухпалатная американская поддержка жизненно важна для Украины в нашей борьбе за свободу и независимость. Зеленский добавил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным", — отметил президент.

Что после разговора с Зеленским написал Трамп

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что их телефонный разговор с Зеленским был "очень хорошим". Он добавил, что президент Украины поздравил его "с очень успешным проведением Национального съезда Республиканской партии", а также тем, что он стал кандидатом в президенты США. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский осудил "отвратительное" покушение на кандидата в президенты.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он обратился ко мне, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла столько жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — написал Трамп.

Как сообщал "Телеграф", в своем свежем интервью Зеленский высказался по поводу заявлений Трампа, что он может закончить войну за один день. Он подчеркнул, что основополагающий вопрос в цене прекращения войны.