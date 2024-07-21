Можно ли пойти в рекрутинговый центр после получения повестки: в Минобороны дали четкий ответ

Это предусмотрено законом

Военнообязанные граждане могут воспользоваться услугами рекрутингового центра даже после получения повестки. Там можно будет подобрать часть и должность.

Об этом сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец. По его словам, сам факт получения первой повестки, то есть приглашения фактически в ТЦК для обновления учетных данных, не является для нас каким-либо препятствием помочь рекрутироваться человеку.

Бежевец отметил, что такие случаи есть, и они не единичны. Он объяснил, что получив повестку, военнообязанный может обратиться в рекрутинговый центр как доброволец с просьбой подобрать для него конкретную воинскую часть и должность.

"Человек приходит в ТЦК не с повесткой — "я пришел мобилизоваться", а непосредственно уже с рекомендательным письмом — "как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня". И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе", — заявил представитель Минобороны.

Он также сообщил, что рекрутинговые центры могут предложить базу вакансий, собираемых непосредственно из воинских частей каждого из регионов. По его словам, в настоящее время база насчитывает более 3 тысяч вакансий.

Напомним, что в Минобороны рассказали, как бронироваться через "Дию". Необходимо выполнить три простых шага.