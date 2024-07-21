Небо Украины стало безопасней: Германия передала еще один "Patriot"

Это третья немецкая система этого типа в Украине

Украина получила от Германии еще одну батарею "Patriot". Это усилит ее возможности по перехвату российских дронов и ракет.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения по итогу 21 июля. По его словам, Украина в небе стала сильнее.

"Сейчас мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать большее. Конечно, впереди еще много работы, и это далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины", — сказал он.

Как сообщалось ранее, о передаче третьей батареи "Пэтриот" Зеленский сообщил во время брифинга с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в июне текущего года. При этом он отметил, что помимо ЗРК Украина также получит от Берлина 100 ракет-перехватчиков к нему.

Напомним, в Нидерландах сообщили, что объединились с другой страной, чтобы поставить Украине еще одну батарею ПВО Patriot после того, как о поставке этой же системы сообщила Румыния. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что им удалось "собрать" части ЗРК, которые будут объединены в единую систему.