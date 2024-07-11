"Провокация и клевета": Китай резко ответил на обвинения НАТО в поддержке войны России против Украины

Пекин призвал Альянс держаться подальше от Азии

Китай выступил с критикой НАТО из-за заявления Североатлантического альянса о том, что КНР стала решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Пекин отправил НАТО ноту протеста.

Об этом говорится в заявлении представительства Китая при ЕС, пишет Financial Times. В Китае назвали такие заявления НАТО "провокационными и содержащими явную ложь и клевету".

В КНР отметили, что Пекин стремится к политическому урегулированию войны в Украине и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте. Также в Китае отметили, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.

Кроме того, Китай призвал Альянс держаться подальше от Азии. В Пекине подчеркнули, что этот регион является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

"НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-тихоокеанском регионе. Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии", — говорится в заявлении КНР.

Напомним, в итоговом коммюнике страны НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных действий России", выступив с самым решительным осуждением Пекина за всю историю Альянса. В совместном заявлении на ежегодном саммите в Вашингтоне НАТО говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы усиливает угрозу, которую Россия представляет своим соседям и евроатлантической безопасности".

Как сообщалось ранее, в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в 2023 году 90% импортированной в Россию микроэлектроники поступило из Китая. Эти компоненты являются ключевыми для производства дальнобойных ракет.