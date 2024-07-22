Тариф на газ: сколько украинцы будут платить с 1 августа

Украинцев призвали не беспокоиться о неожиданных изменениях

После июньского роста цен на электроэнергию многих украинцев волнует вопрос, вырастет ли цена на газ в следующем месяце. С 1 августа тарифы на газ останутся без изменений.

Большинство украинских бытовых потребителей (98%) получают газ от компании "Нафтогаз Украины". Его цена составляет 7,96 грн. за кубометр.

Такой тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года. Как отметили в "Нафтогазе", компания обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств, получающих голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксованный".

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед вами. С ГК "Нафтогаз Украины" вы можете не беспокоиться о неожиданных изменениях в ваших коммунальных платежах", — подчеркнули в компании.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы, выехавшие из временно оккупированного Мариуполя, получали электронные счета от "Нафтогаза". От них требовали оплаты газа, потому что люди там не жили.