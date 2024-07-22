Могут ли мобилизовать, если у вас вывих плеча: все зависит от ВЛК

На решение влияет несколько факторов

Во время военного положения в Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных, которые при определенных условиях могут получить отсрочку. Однако станет ли вывих плеча или руки помехой службы.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что только военно-врачебная комиссия (ВВК, украинский вариант ВЛК используется чаще) определяет степень нарушения функций организма и пригодность к военной службе.

Согласно приказу Минобороны существует ряд болезней, дающих человеку статус непригодный или временную отсрочку. В случае вывиха сустава руки или ноги это зависит от степени полученной травмы. То есть, если вывих простой без дополнительных осложнений или переломов, то ВЛК может предоставить временную отсрочку. Но в этом случае человек должен пройти стационарное лечение и диагностику в определенном комиссией медицинском учреждении.

Если же речь идет о вывихе сустава из-за хронического или врожденного заболевания, то на получение статуса непригоден будет влиять степень нарушения функции конечности и рецидивы болезни.

Заметим, что временная отсрочка при вывихе плеча или руки предоставляется на определенный ВЛК срок. В то же время в Украине существует 4 категории годности военнообязанных, поэтому комиссия при наличии хронического заболевания, которое не вызывает больших нарушений функции, может признать человека пригодным.

Кроме того, если будет доказано, что травма полученная военнослужащим умышленно для отсрочки, это чревато уголовным производством.

Ранее "Телеграф" писал о том, с каким зрением сейчас не мобилизуют в армию.