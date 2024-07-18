Сколько украинцев можно забронировать от мобилизации: мест осталось немного

Их количество ограничено государством

В Украине стало доступно электронное бронирование через "Дию", но количество свободных мест ограничено. Всего получить бронь может 1 миллион 200 тысяч человек.

800 тысяч военнообязанных граждан уже забронированы. Такие цифры замминистра экономики Виталий Кондратов сообщил в интервью Forbes Ukraine.

То есть уже две третьих от всего количества мест уже заняты. Получить бронь могут около 400 тысяч военнообязанных украинцев.

Экономическое бронирование позволяет получить отсрочку для половины работников мобилизационного возраста. Такую возможность имеют предприятия, которые критически важны для экономики. Для этого нужно соответствовать хотя бы трем из семи критериев.

Всех военнообязанных могут забронировать предприятия, работающие для обеспечения потребностей Сил обороны. Также получить отсрочку для 100% сотрудников мобилизационного возраста могут энергетические компании, предприятия ОПК и те, которые занимаются строительством фортификационных сооружений.

В некоторых случаях отсрочку от мобилизации могут получить мужчины, работающие на грантовых проектах. Однако в этом случае есть одно важное ограничение. Этот проект должен проходить как международная техническая поддержка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине рассматривают вопросы бронирования от мобилизации ФЛП. Однако это возможно при нескольких условиях.