Повестки, штрафы и не только: как изменится мобилизация после 16 июля

За необновление данных человек может быть привлечен к админответственности

В соответствии с новым законом о мобилизации до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные. Гражданам, которые это сделали, могут приходить повестки для прохождения военно-враченой комиссии.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ЗСУ. Там также рассказали об административной ответственности для тех, кто не обновил свои данные.

"Тем гражданам, которые не успели обновить военно-учетные данные, к ним могут быть применены и штрафные санкции, временное ограничение в праве пользования транспортными средствами", — рассказали в ведомстве.

В Генштабе также призвали всех граждан обращаться к представителям ТЦК и СП для решения спорных вопросов.

Ранее "Телеграф" писал, как в ТЦК видят, что военный обновил свои данные. В частности, у обновивших свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она видна при сканировании QR-кода.

Отметим, что правительство уточнило порядок предоставления и продолжительности отсрочки от мобилизации. Такое право у некоторых военнообязанных остается независимо от того, на какой срок она выдается. В случае продления срока мобилизации проверка оснований призыва на отсрочку от военной службы во время мобилизации будет осуществляться с помощью Единого государственного учета призывников, военнообязанных и резервистов