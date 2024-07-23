Гроб, Галилей и не только: названы самые редкие фамилии в Украине, проверьте в списке свою

Всего насчитывается два десятка таких родовых имен

Среди различных украинских фамилий есть те, которые в нашей стране встречаются крайне редко. У носителей этих родовых имен практически нет однофамильцев.

В целом насчитывается два десятка таких фамилий. При этом, некоторые из них имеют совершенно непонятное происхождение. То есть, невозможно определить, от какого слова она была образована.

Интересно, что среди украинских политиков также есть одна фамилия, которая входит в список самых редких. Ее носителем является лидер ВО "Свободы" Олег Тягнибок. У него практически нет однофамильцев в Украине.

Самые редкие фамилии в Украине:

Абдугафаров;

Абибулла;

Алябьева;

Бордзика;

Брихаря;

Мкориз;

Люфт;

Лихогвор;

Зэз;

Зацеркляный;

Ех;

Дурандина;

Дуду;

Дирбаба;

Гроб;

Виер.

Также к редким фамилиям можно отнести: Бессмертный/Бессмертная, Кисель-Загорянская, Галилей. К слову, как пишет ТСН, украинец с родовым именем Галилей жалуется, что из-за слишком оригинальной фамилии его всегда первым вызывали к доске в школе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в Украине считаются самыми популярными. У первой тройки из этого списка более 100 тысяч носителей по всей стране.