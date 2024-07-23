Не только ракетные удары: названа еще одна причина аварий в энергосистеме

Система не предназначена для работы в таком режиме

Причиной отключения электроэнергии могут быть не только обстрелы России. На систему также негативно влияют постоянные включения и выключения.

Об этом в эфире Канал24 рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он добавил, что система находится в очень хрупком состоянии, поскольку она не проектирована и не предназначена работать в режимах включаться — выключаться.

"Все эти включения и исключения они крайне негативно влияют на энергосистему в целом и на оборудование, причем на оборудование на всех уровнях – от квартирного до трансформаторов и другого оборудования на больших высоковольтных подстанциях", — уточнил Харченко.

Он добавил, что аварии будут происходить в дальнейшем. Даже при улучшении общей ситуации отдельные места, отдельные районы, отдельные населенные пункты могут из-за аварий просто оставаться без питания. Такая ситуация может происходить в любой момент.

Ранее мы писали, что Николаев живет без питьевой воды уже на протяжении двух лет. Постоянные отключения света создают еще больше проблем: воду гражданам раздают через специальные точки и без электроэнергии они не могут ее получить.

"Телеграф" также писал, выплачивает ли ДТЭК компенсации за отключение электроэнергии. В компании отметили, что работают в ситуации форс-мажора.