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Можно, но не всегда? В ДТЭК рассказали, выплачивают ли компенсации за отключение электроэнергии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Гендиректор ДТЭК "Днепровские электросети"
Гендиректор ДТЭК "Днепровские электросети". Фото grids.dtek.com

Компенсация за отключение электричества — история не массовая

За отключение электричества можно получить компенсацию. Однако это возможно в случае, если ремонт электросети длится более 22 часов.

Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук. Он добавил, что компания предоставляет свои услуги качественно, поскольку работает в ситуации постоянных форс-мажоров.

"Это нельзя считать некачественным предоставлением услуги, потому что мы работаем в ситуации форс-мажоров постоянных, потому что это не мирное время, в котором у нас есть 22 часа, за которые мы должны отремонтировать сеть", — отметил Андрей Терещук.

Он добавил, что компания выплачивает компенсации за отключение света в случае, если не вписывается в сроки. Однако, по словам генерального директора, это не является массовой историей.

"Мы фиксируем это все, отдаем регулятору, все эти отчеты и начисляем компенсации через поставщика. Поэтому мы здесь очень открыты. Нас контролируют очень многие структуры по этому вопросу", — добавил руководитель.

Напомним, ранее на Днепропетровщине люди вышли протестовать из-за длительного отключения электричества. Люди заявляли, что у них нет света по 17 часов в сутки.

На ситуацию отреагировали в ДТЭК. Там отметили, что митинги и спекуляции на теме света только помогают врагу дестабилизировать ситуацию в стране в условиях полномасштабной войны".

Также митинги против отключения электроэнергии прошли и в Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что к их организации якобы могут причастны отдельные депутаты. По его мнению, это делается "для пиара".

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#ДТЭК #Компенсация #Отключение света