Николаев два года без воды: мэр Сенкевич рассказал, как отключения света усугубили ситуацию

В Николаеве нет воды с 12 апреля 2022 года

Николаев живет без питьевой воды уже на протяжении двух лет. Постоянные отключения света создают еще больше проблем, поскольку воду гражданам раздают через специальные точки и без электроэнергии они не могут ее получить.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет РБК-Украина. По его словам, проблемы с водой и электричеством создают серьезное напряжение и люди уже озлоблены. При этом им ничего не разъясняют, графики постоянно меняют, подстроиться под них сложно, ломается техника, портятся продукты. Все это сочетается с отсутствием воды.

"Важно напомнить, что в Николаеве нет воды с 12 апреля 2022 года. На сегодняшний день город использует воду из другого ресурса, за который мы еще платим. Мы очищаем ее, чтобы сделать ее технической. Воду мы сейчас раздаем. Мы используем воду из водопровода, а также там, где можно пробить скважины, бурим скважины, очищаем их системами и раздаем воду бесплатно. Фактически у людей задача выйти с утра, взять две пластиковые бутылки и набрать воду для дома", — объяснил Сенкевич.

Что касается технической воды, то, как говорит мэр, в ней можно купаться, мыть посуду, но не пить ее. Плюс ко всему, проблемы с электричеством создают проблемы с водой. Но основная проблема – это точки выдачи воды. У людей есть сейчас проблема с получением питьевой воды на территории города.

Александр Сенкевич объяснил, что сейчас у жителей Николаева сейчас следующий график отключений электроэнергии: два часа есть свет, четыре часа нет. Иногда три часа есть.

При этом у "Укрэнерго" есть идея не отключать прифронтовые города и регионы от света. Однако как говорит Сенкевич, с ними этот вопрос не обсуждался и даже на совещание городская власть не была вызвана. Он добавил, что поскольку город не является ни соучредителем, ни управителем этих организаций, нас просто ставят перед фактом принятых решений.

"У Николаева совершенно другая история. Если у людей есть возможность набрать ванну питьевой воды, ведро и, когда нет света, использовать питьевую воду, у Николаева нет такой возможности. Из-за перебоев с электроэнергий у точек выдачи воды в три раза уменьшилась их возможность работы. Вода даже не всегда успевает набираться, не работают диспенсеры. А на это нужно три тонны топлива", — объяснил Сенкевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалист по энергетике рассказал, когда перестанут отключать свет. Он также назвал условия для этого.