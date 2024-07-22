Еда не испортится: как удержать температуру в холодильнике на время отключений

Продукты в холодильнике останутся холодными

Холодильник — один из тех бытовых приборов, который первым страдает из-за дилительных отключений электроэнергии. Однако если правильно с ним обращаться, то и сама техника, и продукты внутри будут в целости и сохранности.

Простым лайфхаком, как сохранить холод в холодильнике при отключениях света, поделилась фудблогер Мария Партика.

Как оставить холодильник холодным

Нам понадобится обычная вода, бутылки, 5 столовых ложек пищевого желатина и 2 столовых ложки соли. Желатин и соль выкладываем в емкость, в которой удобно будет перемешивать смесь — например, в банке.

Заливаем водой и тщательно перемешиваем до полного растворения соли. Оставляем на 10 минут для набухания желатина. Затем желатиновую массу переливаем в бутылку. Наполняем водой, но не до самого верха, а оставив немного места. Повторяем и для второй бутылки, если есть такая потребность.

Бутылки с желатином ставим в морозильную камеру до полного застывания. Когда происходит отключение света, замерзшие бутылки перекладываем в холодильный отсек к продуктам и размещаем на полках.

Преимущество этого метода в том, что соленый желатин дольше размерзается и лучше держит холод, чем обычная вода. Такие бутылки можно использовать множество раз – просто заморозьте их обратно, когда свет появится.

Лайфхак очень прост и удачен. Также мы рассказывали, как можно снизить температуру в помещении благодаря обычному менеджменту окон.