Правительство решило не отключать свет в некоторых населенных пунктах: кого коснется

Шмыгаль пообещал улучшить алгоритм отключений

Правительство Украины приняло решение расширить перечень объектов, которым гарантировано приоритетное энергоснабжение. В частности, свет теперь не будут выключать в населенных пунктах вблизи границы с РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, правительство конкретизировало список.

"Кроме объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотвода, больниц, отключаться от света не будут населеные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны", — рассказал он и добавил, что данное решение стало результатом коммуникаций с областными военными администрациями.

Также Шмыгаль пообещал улучшить алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 июля в двух областях Украины ввели экстренные отключения света.Во время таких отключений электроэнергия может отсутствовать неопределенное время.