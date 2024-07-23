Мусорные терриконы: РФ заваливает оккупированный Донбасс отходами (видео и фото)

Мусор свозят на захваченные территории из Ростовской области

Временно оккупированная территория Донецкой области утопает в мусоре. Там под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов.

Их не утилизируют и не обезвреживают. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России, говорится в материале.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит. Местных жителей убеждают, что вскоре в области будет построен мусороперерабатывающий завод.

В сети есть множество видео, подтверждающих информацию о тоннах мусора под открытым небом.

"Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов", — информируют в Центре нацсопротивления.

Свалка мусора на бульваре Шевченко, 81

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