Сміттєві терикони: РФ завалює окупований Донбас відходами (відео та фото)

Сміття звозять на захоплені території із Ростовської області

Тимчасово окупована територія Донецької області потопає у смітті. Там просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів.

Їх не утилізують та не знешкоджують. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття з Ростовської області. Половину токсичних побутових відходів туди завезено саме з Росії, йдеться у матеріалі.

У ЦНС наголошують, що у цьому російська окупаційна адміністрація проблеми не бачить. Місцевих жителів переконують, що незабаром в області буде збудовано сміттєпереробний завод.

У мережі є безліч відео, що підтверджують інформацію про тонни сміття просто неба.

"Втім поки поплічники ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії. Наприклад, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організують поблизу Родакова на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів", — інформують у Центрі нацспротиву.

Сміттєзвалище на бульварі Шевченка, 81

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